Von: Redaktion DER FARANG | 01.07.20

Blick auf den neuen Motorway zwischen Pattaya und Map Ta Phut. Foto: The Star

BANGKOK/PATTAYA: Am kommenden langen Wochenende entfallen auf zwei Motorways die Mautgebühren.

Das Regierungskabinett hat beschlossen, dass Autofahrer auf dem Motorway 7 von Bangkok über Pattaya nach Map Ta Phut sowie auf dem Motorway von Bang Phli nach Bang Pa-in Ayutthaya freie Fahrt haben. Keine Mautgebühren eingezogen werden ab Freitag, 3. Juli, um 0.01 Uhr bis zum Mittwoch, 8. Juli, um 24 Uhr.



Am kommenden Wochenende sind zwei buddhistische Feiertage: am Sonntag 5. Juli, Asanha Bucha und am Montag, 6. Juli, Buddhist Lent oder Khao Phansa (Beginn der Fastenzeit). Zudem hat die Regierung den Dienstag, 7. Juli, zum Feiertag erklärt.