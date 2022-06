Keine Lottolose für Minderjährige

Von: Björn Jahner | 11.06.22

BANGKOK: Während die Behörden daran arbeiten, die Preise für Lotteriescheine zu kontrollieren und sie leichter zugänglich zu machen, ergreift das Government Lottery Office (GLO) Maßnahmen, um zu verhindern, dass Scheine an Personen unter 20 Jahren verkauft werden.

Die GLO kündigte zusammen mit der „Stop Gambling Foundation“ auf einer Pressekonferenz am Freitag an, dass Lotterieverkäufer, die gegen diese Vorschrift verstoßen, bestraft werden.

„Artikel 39/1 des staatlichen Lotteriegesetzes 2019 verbietet den Verkauf von Lotterielosen in Bildungseinrichtungen, während Artikel 39/2 den Verkauf von Lotterie an Personen unter 20 Jahren untersagt. Bei Zuwiderhandlung droht eine Geldstrafe von bis zu 10.000 Baht“, sagte GLO-Chef Oberstleutnant Nun Sansanakhom.

Um Verkäufer und Käufer auf das Gesetz aufmerksam zu machen, werden die GLO und die „Stop Gambling Foundation“ in der ersten Phase der Kampagne Aufkleber mit der Aufschrift „Kein Verkauf an Personen unter 20 Jahre“ an Lotterieverkäufer in Bangkok und Nonthaburi verteilen. Die Aktion soll innerhalb eines Jahres auf Händler in anderen Provinzen ausgeweitet werden.

Thanakorn Komkris, Generalsekretär der „Stop Gambling Foundation“, sagte: „Unsere Umfrage hat ergeben, dass die Verkäufer dieses Gesetz ignorieren und im vergangenen Jahr Lotterien an mehr als 700.000 Minderjährige verkauft haben. Außerdem sind sich viele Käufer dieses Gesetzes nicht bewusst, und die meisten Händler fordern ihre Kunden nie auf, einen Ausweis vorzulegen.“