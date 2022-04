Foto: The Nation

BANGKOK: Der Bootsverkehr auf dem Khlong Saen Saeb wird während der langen Songkran-Ferien eingestellt, weil der Betreiber einen starken Einbruch bei den Fahrgastzahlen während der Feiertage erwartet, wenn die Hauptstädter in die Provinzen zu ihren Familien reisen.

Chavalit Metyaprapas, Geschäftsführer von Family Transport (2002) Co. Ltd., teilte der Presse mit, dass das Unternehmen seinen Bootsverkehr vom Wat Sri Boonruang zur Phan-Fah-Brücke vom 13. bis 17. April 2022 für fünf Tage einstellen wird. Der Linienbetrieb wird am 18. April 2022 wieder aufgenommen.

Khun Chavalit sagte, dass die Geschäftslage des Unternehmens mit etwa 10.000 Pendlern, die den Dienst täglich nutzen, stabil geblieben sei. Die Zahl der Pendler habe noch nicht wieder das Niveau von Vor-Corona-Zeiten erreicht, weil viele Menschen der Omikron-Variante immer noch misstrauisch gegenüberstünden und viele noch von zu Hause aus arbeiteten, erklärte er.

Der Geschäftsführer sagte, dass die Boote während der Hauptverkehrszeiten von 05.30 bis 09.00 Uhr und von 16.00 bis 20.00 Uhr komplett ausgelastet seien.