BANGKOK: Thais können sich ab Juni nicht ohne Anmeldung impfen lassen. Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hat diese Initiative der Behörden gestoppt, weil die Impfzentren bei dem zu erwartenden Ansturm nicht ausreichend Impfstoffe zur Verfügung hätten.

Der primäre Registrierungskanal bleibt für Thais die Mor-Phrom-App oder das Line-Konto. Der General hat die entsprechenden Behörden aufgefordert, Probleme so schnell wie möglich zu beheben. Neben der Mor-Phrom-Plattform können sich Thais, die nicht zu den Prioritätsgruppen gehören, auch in staatlichen Krankenhäusern oder Gesundheitsämtern ihrer Heimatstädte registrieren lassen, um sich ab dem 31. Mai impfen zu lassen. Die Registrierung für in Thailand lebende Ausländer soll im August beginnen.