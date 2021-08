Keine Impfpflicht für Restaurantgäste in Bangkok

BANGKOK: Die Vorbereitungen für die geplante Wiedereröffnung der Gastronomiebetriebe in Thailands „dunkelroten Kontrollzonen“ am kommenden Mittwoch (1. September 2021) verlaufen chaotisch und präsentieren sich als ein dilettantisches Hin- und Her. Sowohl unter Gastronomen als auch Gästen macht sich das Gefühl breit, dass bei den Verantwortlichen – wie so oft – die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut.

Nur wenige Stunden nachdem die Regierung über ihren PR-Kanal „National News Bureau of Thailand“ bekanntgegeben hatte, dass alle Führungskräfte, Mitarbeiter und Gäste von Restaurants in „dunkelroten Zonen“ vollständig gegen Covid-19 geimpft sein oder alternativ ein Corona-Test-Ergebnis mit negativem Befund vorweisen müssen, ruderte Bangkoks Gouverneur Aswin Kwanmuang überraschenderweise zurück.



Gegenüber der Presse sagte er am Montag, dass für das Speisen in Bangkoker Restaurants, wie es ab dem 1. September 2021 geplant ist, keine Impfpflicht für die Gäste besteht. Khun Aswin fügte hinzu, dass auch alle weiteren Hindernisse beseitigt worden seien, die der Wiedereröffnung der Gastronomie im Wege standen, u.a. die Auflage, dass alle Restaurant-Mitarbeiter alle sieben Tage einen Antigentest durchführen lassen müssen.

Stattdessen gelten nach Aussage des Gouverneurs für den Restaurantbesuch in der thailändischen Hauptstadt die obligatorischen Corona-Regeln: Fiebermessen, Hände desinfizieren und Abstandshaltung.

Auch Schulen dürfen ab Mittwoch wieder uneingeschränkt öffnen.