Von: Björn Jahner | 23.07.22

BANGKOK: Skytrain-Betreiber Bangkok Mass Transit System (BTSC) gab am Freitag bekannt, dass er unter Ausnahme von Gebrauchs- und Diensthunden keine Haustiere in seinen Zügen der Hochbahn befördert.

In einem Facebook-Beitrag erklärte das Unternehmen, dass Ausnahmen nur für zwei Arten von Gebrauchs- bzw. Diensthunden gemacht werden – Blindenhunde für Sehbehinderte und K-9-Hunde für Sicherheitsaufgaben. „Fahrgäste dürfen ihre Haustiere nicht mit in die BTS-Züge nehmen, auch wenn sie in einer Tasche, einem Korb, einem Käfig oder einer anderen Art von Transportmittel gesichert sind, damit andere Fahrgäste nicht gestört werden“, teilte BTSC in dem Beitrag mit.

Das Unternehmen fügte hinzu: „Wenn ein Sicherheitsbeamter Ihre Tasche kontrollieren möchte, kooperieren Sie bitte im Interesse der Sicherheit aller.“