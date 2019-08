Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.19

BANGKOK: Das Kabinett verlängerte am Dienstag den Zeitraum für kostenlose Einreisevisa von Besuchern aus China, Indien und anderen Ländern, lehnte jedoch den Vorschlag des Tourismusministeriums zu einer einjährigen Visabefreiung von Indern und Chinese ab, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Der stellvertretende Ministerpräsident Prawit Wongsuwon sagte nach der Kabinettssitzung, die Regierung lehne den Vorschlag des Tourismus- und Sportministeriums zur Befreiung von der Visumpflicht aus Sicherheitsgründen ab. Stattdessen verlängerte das Kabinett den Verzicht auf Gebühren bei „Visa on Arrival“ über den Oktober hinaus bis zum 30. April nächsten Jahres. Die Entscheidung beruhe auf Sicherheitsbedenken, betonte General Prawit. In China und Indien leben jeweils rund 1,2 Milliarden Menschen. Der Minister hatte am Montag betont, er teile die Besorgnis des Außenministeriums, dass Menschen aus diesen Ländern dazu angeregt würden, den Visumverzicht zu missbrauchen, aus ihrem Land zu fliehen und sich illegal in Thailand niederzulassen. Das Kabinett hat am Dienstag ein 316-Milliarden-Baht-Konjunkturpaket gebilligt, das Subventionen für die Armen, Inlandsreiseanreize und zinsgünstige Darlehen für Landwirte beinhaltet.