BANGKOK: Restaurants in Bangkok, die die SHA- oder „Thai Stop Covid“-Standards erfüllen, Voraussetzung für den Alkoholverkauf in Gastronomiebetrieben, dürfen nur noch bis 21.00 Uhr alkoholische Getränke ausschenken, andernfalls drohen ihnen strafrechtliche Konsequenzen, teilte das Metropolitan Police Bureau (MPB) am Samstag mit.

Der Leiter des MPB, Generalleutnant Samran Nuanma, sagte auf einer Pressekonferenz, dass Restaurantbesitzer, die sich den Regeln widersetzen und nach 21.00 Uhr Alkohol ausschenken, mit bis zu einem Jahr Haft und/ oder einer Geldstrafe von 100.000 Baht rechnen müssen.

Bars, Diskotheken, Nachtclubs und Karaoke-Etablissements dürfen nach wie vor nicht wiedereröffnet werden, und die Betreiber müssen mit den oben genannten Strafen rechnen, wenn sie erwischt werden, fügte Generalleutnant Samran hinzu.

Die Seuchenschutzauflagen schreiben darüber hinaus eine Reduzierung der Gastkapazität vor: In geschlossenen, klimatisierten Lokale darf die Sitzplatzkapazität 50 Prozent nicht überschreiten, in offenen Restaurants nicht 75 Prozent.