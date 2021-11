BANGKOK: Auch zum Beginn des dritten Corona-Jahres wird der Nationale Kindertag am 8. Januar 2022 dem thailändischen Nachwuchs keine Spiel- und Spaßmöglichkeiten im „echten Leben“ bieten, wie es in Vor-Corona-Zeiten jahrzehntelange Tradition war, nachdem das Bildungsministerium am Freitag der Presse mitteilte, dass alle öffentlichen Veranstaltungen und Aktivitäten am anstehenden Kindertag durch eine Online-Ausstellung ersetzt werden.

Der Sprecher des Bildungsministeriums fügte hinzu, dass am nationalen Kindertag 564 Kinder und Jugendliche für ihre Vorbildfunktion sowie 225 Heranwachsende, die Thailand berühmt gemacht haben, mit einer Rede von Premierminister Prayut Chan-o-cha und einer Auszeichnung von Bildungsminister Trinuch Thienthong geehrt werden.