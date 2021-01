Keine Aktivitäten am Kindertag in Hochrisiko-Provinzen

Fest zum nationalen Kindertag an der Polizeistation Banglamung in Pattaya. Foto: Jahner

BANGKOK: Die Regierung in Bangkok appelliert an die 28 Provinzen, die als Covid-19-Hochrisikogebiete gelten, in diesem keine Aktivitäten zum nationalen Kindertag am Samstag, 9. Januar auszurichten, um die Virusgefahr einzudämmen.

Dr. Taweesin Visanuyothin, Sprecher des Center for Covid-19 Situation Administration, betonte am Montag auf einer Pressekonferenz, dass auch andere Provinzen, in denen kein hohes Covid-19-Risiko besteht, sorgfältig abwägen sollten, ob sie in Anbetracht der Corona-Gefahr dennoch an ihren geplanten Veranstaltungen zum Kindertag festhalten wollen. Er fügte hinzu, dass es „viele andere Tage gebe, an denen man Spaß haben kann“.

Die 28 Hochrisiko-Provinzen, die ausdrücklich darum gebeten wurden, keine Veranstaltungen zum Kindertag durchzuführen, sind Tak, Nonthaburi, Pathum Thani, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Saraburi, Lopburi, Singburi, Ang Thong, Nakhon Nayok, Kanchanaburi, Nakhon Pathom, Ratchaburi, Suphanburi, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Chachoengsao, Prachinburi, Sarakaew, Samut Prakan, Chanthaburi, Chonburi, Trat, Rayong, Chumphon, Ranong und Bangkok.

Mit dem nationalen Kindertag an jedem zweiten Samstag im Januar wird dem thailändischen Nachwuchs als die Zukunft des Landes einen ganzen Tag lang ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Staatliche Behörden und Einrichtungen sowie auch Unternehmen und Freizeitparks öffnen an diesem Tag ihre Tore, um Kindern mit unterhaltsamen Aktivitäten und Geschenken einen unvergesslichen Tag zu bescheren.