Von: Björn Jahner | 11.10.23

BANGKOK: Die Regierung prüft die Überarbeitung ihres populistischen 10.000-Baht-Programms für digitale Geldbörsen, um wohlhabende Personen auszuschließen. Dies wurde am Dienstag (10. Oktober 2023) vom stellvertretenden Finanzminister Julapun Amornvivat bekanntgegeben.

Inmitten der andauernden Verteidigung der wirtschaftlichen Wiederbelebungsstrategie der Regierung unter Premierminister Srettha Thavisin, die von Kritikern als zu kostspielig angesehen wird, schwebt ein Kostenpunkt von 560 Milliarden Baht über dem Programm. Es bleibt zudem weiter unklar, wie die Finanzierung dieses teuren Wahlversprechens sichergestellt werden soll.

Der Lenkungsausschuss für digitale Geldbörsen wird während seiner bevorstehenden Sitzung am 19. Oktober 2023 in Erwägung ziehen, wohlhabende Bürger aus dem Programm auszuschließen, wie einige Kritiker es vorgeschlagen haben, so Julapun.

Er hob jedoch hervor, dass das Programm als unverzichtbar erachtet wird, um die Wirtschaft im kommenden Jahr zu beleben. Er fügte hinzu, dass die Regierung ein Wirtschaftswachstum von 5 Prozent erwartet, sofern das Programm die gesteckten Ziele erreicht.

Julapun machte darauf aufmerksam, dass das Land schon lange mit schwerwiegenden Problemen kämpft, die sich erheblich auf die Lebensqualität der Bevölkerung ausgewirkt haben, und gleichzeitig die Steuereinnahmen zurückgegangen sind.

Die Verschuldung der Privathaushalte hat sich auf fast 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erhöht, während die Staatsverschuldung in den letzten zehn Jahren von 40 auf über 60 Prozent des BIP angestiegen ist.

Die Pheu-Thai-Partei hat vorgeschlagen, 10.000 Baht an alle erwachsenen Thailänder über 16 Jahren zu verteilen, um die Wirtschaft anzukurbeln und einen Multiplikatoreffekt zu erzielen, der letztendlich zu höheren Steuereinnahmen führen würde. Die Umsetzung wird für Februar erwartet.

Trotz des Widerstands von über 120 Wissenschaftlern, Forschern, Wirtschaftsexperten und sogar zwei ehemaligen Gouverneuren der Bank of Thailand wird das Programm fortgesetzt, betonte Julapun.

Er unterstrich, dass die Regierung die Bedenken zur Kenntnis genommen habe, aber die Bevölkerung sehnsüchtig auf den Start des Projekts gewartet habe, weshalb die Regierung nicht davon abrücken werde.

Das Programm wird nach wie vor auf gefährdete Bevölkerungsgruppen und Menschen mit niedrigem Einkommen abzielen, auch wenn Bessergestellte ausgeschlossen werden.

Julapun erklärte, dass die Regierung erwartet, dass sich die Menschen nächsten Monat für das Programm anmelden, und wenn sie dies nicht tun, werde dies als Verzicht auf eine Teilnahme interpretiert.

Der Ausschuss wird auch in Betracht ziehen, den Geltungsbereich der digitalen Geldbörse auszudehnen, möglicherweise von einem 4-km-Radius um den Wohnsitz einer Person auf den Tambon, den Bezirk oder sogar die Provinz, in der sie offiziell registriert ist.

Julapun bekräftigte die Behauptung der Regierung, dass ausreichende Finanzquellen zur Finanzierung des Projekts zur Verfügung stehen werden. Er lehnte es jedoch ab, nähere Einzelheiten preiszugeben und sagte lediglich, dass das Haushaltsbüro in Erwägung zieht, die Budgets einiger anderer Regierungsprojekte im kommenden Haushaltsjahr zu kürzen, um zur Finanzierung des Projekts beizutragen.