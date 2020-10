Written by: Björn Jahner

Am Freitag gilt den ganzen Tag ein Verkaufs- und Ausschankverbot für alkoholische Getränke. Foto: Jahner

THAILAND: Zum Ende der buddhistischen Fastenzeit in Thailand – Ok Phansa – gilt am Freitag, 2. Oktober ein landesweites Verkaufs- und Ausschankverbot von alkoholischen Getränken.

Das Alkoholverbot gilt 24 Stunden, von Freitagmorgen um 00.00 Uhr bis Samstagmorgen um 00.00 Uhr und betrifft unter anderem Bars, Restaurants, Diskotheken, Super- und Minimärkte etc.