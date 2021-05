PHUKET: Corona hat dem thailändischen Tourismus einen schweren Schlag verpasst. Von den Auswirkungen der Covid-19-Krise auf Phuket berichtet die sehenswerte Fernsehreportage Thailand: Kein Tourist mehr auf Phuket von ARTE. Dank des Streaming-Angebots der Online-Mediathek des deutsch-französischen Kultursenders kann der Beitrag auch von Urlaubern und Residenten in Thailand angeschaut werden.

Phuket ist Thailands meistbesuchte Insel. Zumindest in Vor-Pandemie-Zeiten. Denn wie in vielen anderen Urlaubsgebieten des Landes hält Corona die Sonnenbeter auch von der „Perle der Andamanensee“ fern, die normalerweise in den europäischen Wintermonaten die einladenden Strände massenhaft bevölkern. Gut 10 Milliarden Euro gaben sie jedes Jahr aus, allein 600 Hotels warben um sie.

Die Covid-19-Krise trifft das 500 Quadratkilometer große Eiland besonders hart: 85 Prozent der lokalen Wirtschaft sind vom internationalen Tourismus abhängig und wegen der großen Entfernung zur Hauptstadt Bangkok (ca. 845 km) verirren sich in Corona-Zeiten vergleichsweise wenig Inlandstouristen hierher.

In Patong ist die Party vorbei

In Kata Beach trifft sich das Kamerateam mit dem ehemaligen Reiseveranstalter Thierry Costes. Der Franzose erzählt, dass alle Hotels an dem Haupttouristenstrand der Insel ihren Betrieb bis auf Weiteres eingestellt haben. Allen voran das Club Med Phuket Beach Resort, das bereits seit dem ersten Coronavirus-Ausbruch im März 2020 geschlossen ist. Das Schwergewicht im internationalen Tourismus war Hauptarbeitgeber des Franzosen, der sein eigenes Reisunternehmen zwischenzeitlich ebenfalls aufgegeben hat. Die Abschottung des Landes vom Rest der Welt und 14-tägige Quarantänepflicht für ausländische Besucher haben zu einem Exodus geführt, seufzt Thierry. Selbst die weltbekannte Partymeile der Insel, die Bangla Road in Patong, präsentiert sich als eine Geisterstadt.

In Vor-Corona-Zeiten besaß Khun Witchan einen Fuhrbetrieb mit sechs Bussen. Heute ist er Kautschukzapfer.

Anstatt auf Touristen stößt das Kamerateam in Patong auf weniger fröhliche Gesichter: Einheimische, die vor der Lebensmittelverteilstelle von Khun Pati für ihre tägliche Essensration Schlange stehen. Zusammen mit einem Teil seines Küchenteams bereitet der Manager eines ebenfalls vorübergehend geschlossenen Hotels Gerichte zu, die er an die Bevölkerung kostenlos verteilt. Die regelmäßige Spendenaktion betrachtet der gläubige Buddhist als „tambun“: „Bewirke Gutes und Dir wird Gutes widerfahren“

Friedhof der Holzkähne

Den ehemaligen Fuhrunternehmer Khun Witchan begleitet das Kamerateam ins 100 Kilometer entfernte Phang-nga, Abfahrtsort für Bootstouren durch die malerische Inselwelt der Provinz. Rund 200 verlassene Touristenboote dümpeln hier im Wasser vor sich hin. Wo früher täglich Hochbetrieb herrschte, ist heutzutage weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Auch Khun Wirtchan, der vor dem Ausbruch der Viruskrise sechs Busse besaß, mit denen er täglich Tagesausflügler nach Phang-nga transportierte, sah sich mangels Kunden zum Verkauf seiner Fahrzeugflotte gezwungen. Er arbeitet jetzt auf der Kautschukplantage seiner Eltern.

Auch dem ehemaligen Fremdenführer Khun Cell machte Corona seine Einkommensquelle zunichte. Er hilft heute seiner Frau bei der Zubereitung von „Gui Chai“ in der heimischen Küche. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf ihrer chinesische Schnittlauch-Knödel können sie ihre monatliche Gas- und Wasserrechnung begleichen sowie für andere Alltagskosten aufkommen, erklärter er. Jedoch nur, wenn sie jeden Morgen in der Früh – sieben Tage die Woche – ihren Job ausführen.

Soziale Netzwerke neuer Markt

Die Menschen auf Phuket leben wieder mehr von den Gaben der Natur. Die wichtigste Nahrungsquelle der Insulaner ist noch immer das Meer. In Moudong, im Südosten der Insel, teilen sich die drei Fischer Khun Lot, Khun Key und Khun Bang die Spritkosten für ein Boot. Wo weniger Touristenmäuler zu stopfen sind, beschert das Meer wieder reicheren Fang. Statt an Hotels und Restaurants für Touristen, wird das fangfrische Meeresgetier in Corona-Zeiten online über soziale Netzwerke verkauft.

Kim Teerasaak, Sohn einer reichen thailändischen Zinnhandelsfamilie, betreibt in der Altstadt von Phuket Town ein Luxusrestaurant mit Michelin-Stern. Da gutbetuchte Touristen oder wohlhabende im Ausland lebende Thailänder auf Phuket-Besuch – in Vor-Corona-Zeiten die Hauptkundschaft von Khun Kim – ausbleiben, kümmert sich der Gastronom dafür umso intensiver um die Gäste, die noch geblieben sind.

Fazit der ARTE-Reportage: Die Einwohner im „Land des Lächelns“ beschäftigen sich nicht lange mit politischen Entscheidungen, sondern konzentrieren sich auf die Kunst sich selbst zu behelfen. Phuket hat mit dem Massentourismus abgeschlossen und erfindet sich neu.

Die Reportage Thailand: Kein Tourist mehr auf Phuket (F März 2021, Regie: Marie David) kann noch bis zum 24. Februar 2022 per Online-Streaming kostenlos in der ARTE-Mediathek angeschaut werden.