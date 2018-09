Von: Redaktion DER FARANG | 02.09.18

Eine Zuschrift auf die Leserbriefe „Wucherpreise für Wein auf Phuket“ (FA11/2018), „Wucherpreise nicht nur auf Phuket“ (FA12/2018) und „Völlig überteuerter Fusel“ (FA15/2018):

Man sollte kein anderes Land mit den deutschen Preisen für Billigalkohol (Bier, Wein, Fusel) vergleichen. Wenn in Deutschland die Preise für dergleichen um 50 bis 100 Prozent steigen würden, dann wären die sich täglich die Birne vollschüttenden Alkoholiker in den Billigkiosken Vergangenheit. Also, Deutschland ist kein Maßstab für das Urlaubsland Thailand zwecks Billigbesäufnis (siehe auch Schweden oder Norwegen). PS: Ich selbst bin kein Abstinenter und trinke auch gerne Bier.

Rainer Pluag Daeng