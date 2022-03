Kein Labortest mehr vor der Abreise

Von: Björn Jahner | 27.03.22

THAILAND: Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat beschlossen, dass Besucher ab dem 1. April 2022 keinen RT-PCR-Test mehr vor Reiseantritt absolvieren müssen, jedoch weiterhin bei der Ankunft auf Covid-19 nach der RT-PCR-Methode getestet werden.

Die Änderung der Einreisebestimmungen wurde von CCSA-Sprecher Dr. Taweesilp Visanuyothin bekanntgegeben. Er erläuterte, dass der RT-PCR-Pflichttest vor der Einreise für alle Besucher wegfällt, unabhängig davon, ob sie über das „Test & Go“-, „Sandbox“- oder „Happy Quarantine“-Modell nach Thailand einreisen.

Selbst-Schnelltest am fünften Tag

Personen, die über das „Test & Go“- oder das „Sandbox“-Modell einreisen, müssen bei ihrer Ankunft in Thailand einen RT-PCR-Test absolvieren und am fünften Aufenthaltstag einen Antigen-Selbsttest (ATK) durchführen, der in ihrem Hotel überwacht wird.

Besucher, die über das Quarantäne-Modell nach Thailand einreisen, werden fünf Tage isoliert und müssen den RT-PCR-Test am vierten oder fünften Tag absolvieren.

Das CCSA gab darüber hinaus bekannt, dass Touristen weiterhin eine Covid-19-Reisekrankenversicherung mit einer Deckungssumme von mindes­tens 20.000 US-Dollar für die Einreise nach Thailand benötigen. Die Deckungssumme werde jedoch wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt reduziert, so Dr. Taweesilp.

Test & Go auch auf dem Landweg

Ab dem 1. April 2022 können Besucher auch auf dem Landweg über die Provinz Satun im Süden des Landes einreisen, zusätzlich zu den derzeitigen Provinzen Nong Khai und Songkhla.

Die Einreise auf dem Seeweg wird über die Häfen von Surat Thani möglich sein, zusätzlich zu den derzeitigen Häfen in Phuket und Chonburi.

Die Einreise auf dem Luftweg wird ab dem 1. April 2022 neben den derzeitigen Flughäfen Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket, Krabi, Samui, Chiang Mai und U-Tapao auch über den Flughafen Hat Yai im tiefen Süden des Landes möglich sein.

Das CCSA hofft, dass die Einreise auf dem Luftweg ab Mai auf alle Flughäfen des Landes ausgeweitet werden kann, fügte Dr. Taweesilp hinzu.

Thailand ist auf Deltakron vorbereitet

Das Königreich ist auf jede neue Covid-19-Variante vorbereitet, einschließlich der neu aufgetretenen Deltakron-Variante, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) genau beobachtet wird, gab Thailands Vizepremier und Minister für öffentliche Gesundheit Anutin Charnvirakul bekannt. Gegenüber der Presse sagte er, sein Ministerium habe alle notwendigen medizinischen Instrumente, Impfstoffe und Medikamente vorbereitet, wodurch sichergestellt ist, dass das Virus bekämpft werden kann, egal wie es mutiert. Gesundheitsminister Anutin führte fort, er glaube, dass die obligatorischen Covid-19-Präventivmaßnahmen der Regierung – soziale Distanzierung, Maskenpflicht, Händedesinfektion etc. – immer noch wirksam seien. „Wir machen uns keine Sorgen über neue Stämme, solange die Bevölkerung die Richtlinien des Ministeriums strikt befolgt und ihre Wachsamkeit bei der Infektionsprävention nicht nachlässt“, erklärte er. Bei Deltakron handelt es sich um eine rekombinante Virusvariante, eine Kreuzung aus Delta und Omikron.