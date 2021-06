BANGKOK: Die Stadtverwaltung (BMA) hat die für Dienstag, 15. Juni, in allen 25 Impfstellen außerhalb von Krankenhäusern geplanten Impfungen für Personen verschoben, die sich über die Website „Thai Ruam Jai“ haben registrieren lassen.

Die BMA versicherte den Frauen und Männern, sie würden geimpft werden, sobald die Stadt die erforderlichen Präparate von der Regierung erhielte. Über SMS sollen die neuen Termine mitgeteilt werden. 82.851 Menschen wurden in Bangkok seit Beginn der Massenimpfungen am vergangenen Montag in den 25 Impfstellen außerhalb von Krankenhäusern geimpft.

Geschlossen sind am Dienstag folgende 25 Impfstellen:

- Universität der Thailändischen Handelskammer

- Ratchada

- Zentral Ladprao

- Siam Zement

- Sripatum-Universität

- Central Festival Eastville

- Thai PBS

- Samyan Mitrtown

- Asiatique

- True Digital Park

- Thanya Park

- Central World

- Siam Paragon

- Lotus Rama 4

- Emporium

- The Mall Bangkapi

- Robinson Ladkrabang

- Lotus Minburi

- Big C Romklao

- Iconsiam

- Central Pinklao

- The Mall Bang Khae

- Big C Bang Bon

- PTT Station Rama 2