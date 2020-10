PATTAYA: Die Stadtverwaltung hat zu Loy Krathong das Abrennen von Feuerwerk in der Öffentlichkeit und das Auflassen von Himmelslaternen untersagt.

Das Verbot soll Verletzungen und Brände durch Laternen und Feuerwerk ausschließen. Loy Krathong ist am Samstag, 31. Oktober, ebenso wie Halloween. Zudem findet am frühen Abend auf der Beach Road der Bikini Run statt. Die Teilnehmerinnen werden gebeten, sich nach dem Lauf umzuziehen und mit traditioneller Bekleidung am Lichterfest teilzunehmen. An dem Wochenende werden wieder thailändische Touristen aus Bangkok und anderen Provinzen in Pattaya erwartet.