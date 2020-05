Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.20

Ein Ladenbesitzer und seine Familie wurden von Jugendlichen in Pattaya angegriffen, nachdem sie sich geweigert hatten, Alkohol zu verkaufen. Foto: The Pattaya News

PATTAYA: Eine Bande Jugendlicher hat in Banglamung einen Ladenbesitzer und dessen Familie angegriffen, weil der Geschäftsmann während der Ausgangssperre keinen Alkohol verkaufen wollte.

Etwa zehn junge Männer tauchten am Samstagabend gegen 23 Uhr vor dem geschlossenen Geschäft auf. Da sich in dem Laden neben dem Geschäftsmann mit Frau, Tochter und zwei Enkelkindern mehrere Familienmitglieder aufhielten, war die Eingangstür nicht geschlossen. Die Jugendlichen wollten Alkohol kaufen, doch der Ladenbesitzer verwies auf die Ausgangssperre ab 22 Uhr und dass in der Provinz Chonburi ab 18 Uhr das Verbot für Alkoholverkauf gelte. Da wurden die offenbar betrunkenen Männer gewalttätig. Mit Stöcken schlugen sie im Laden um sich und beschädigten das vor der Tür stehende Auto des Geschäftsinhabers.

Als der Ladenbesitzer auf der Polizeiwache Banglamung Anzeige erstattet hatte, kehrte die Bande wieder zurück und drohten mit Vergeltung, wenn die Anzeige nicht zurückgezogen würde. Aus Angst vor weiterer Gewalt entschied die Familie, in dieser Nacht woanders zu schlafen. Nach Angaben der Polizei soll es sich um eine hinreichend bekannte Bande gehandelt haben. Zusätzlich zu den Anklagen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung droht den Männern eine harte Strafe wegen Verstoßes gegen die landesweite Ausgangssperre.