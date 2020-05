In den Shopping Malls des Landes laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, um am Sonntag wieder Besucher empfangen zu können. Foto: Khaosod English/Gemunu Amarasinghe

BANGKOK: Ab Sonntag dürfen Einkaufszentren und Kaufhäuser wieder geöffnet werden. Die Zahl der Stunden der nächtlichen Ausgangssperre wurde von sechs auf fünf reduziert, zudem tritt sie ab Sonntag erst eine Stunde später in Kraft, eine Entscheidung, die besonders von Gastronomen begrüßt wird.

Laut Taweesin Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Center for the Covid-19 Situation Administration, gilt die Ausgangssperre ab Sonntag von 23 Uhr (bisher 22 Uhr) bis 4 Uhr. Die Einkaufszentren müssen um 20 Uhr schließen. Schönheitskliniken, Computergeschäfte sowie Zahnärzte können wieder öffnen bzw. wieder arbeiten, weiter Galerien, Bibliotheken, Museen sowie Film- und Fernsehproduktionen, allerdings dürfen nur bis zu 50 Personen am Set sein.

Sportstätten können nur kontaktfreie Mannschaftssportarten mit bis zu zwei Mitgliedern pro Mannschaft zulassen, und es dürfen keine Zuschauer anwesend sein. Zu den Sportarten dieser Kategorie gehören Badminton, Sepak-Takraw, Yoga, Squash und Klettern. In Fitnesszentren sind Gruppenübungen oder die Verwendung von Fitnessgeräten wie stationären Fahrrädern und Laufbändern verboten; nur freie Gewichte sind erlaubt. In Schwimmbädern können Besucher eine Stunde lang schwimmen, müssen sich aber in getrennten Bahnen mit einer Breite von jeweils mindestens 7 Fuß bewegen. Kinos, Spielhallen, Wasserparks, Boxhallen, Schönheitskliniken, die am Gesicht operieren, und Massagesalons bleiben geschlossen.

Das staatliche Center for the Covid-19 Situation Administration meldete am Freitag sieben neue Covid-19-Fälle. Es waren sieben Thais, die aus Pakistan nach Thailand zurückgekehrt waren und auf das Coronavirus positiv getestet wurden. Durch die Neuinfektionen steigt die Gesamtzahl der von der Regierung gemeldeten Covid-19-Fälle in Thailand auf 3.025. 56 Menschen sind an den Folgen der Pandemie in Thailand gestorben. Die meisten infizierten Rückkehrer kommen aus Indonesien (65), gefolgt von Pakistan (9), Großbritannien und Kasachstan (je 2).