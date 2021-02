Von: Redaktion DER FARANG | 09.02.21

BANGKOK: Thailands Disease Control Board hat den Plan für das Management und die Verteilung des Impfstoffs Covid-19 für das Jahr 2021 genehmigt.

Laut Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul werden in Kürze 2 Millionen Dosen des Impfstoffs von Sinovac in Thailand eintreffen, und AstraZeneca wird im Juni 26 Millionen Dosen liefern. Zusätzlich hat Thailand 35 Millionen Dosen reserviert, so dass in diesem Jahr insgesamt 63 Millionen Dosen zur Verfügung stehen werden.

Die erste Phase der Impfungen wird im Februar beginnen und bis Mai dauern, mit 2 Millionen Dosen für Menschen in der „Roten Zone“ Samut Sakhon und den umliegenden Provinzen, in denen die Zahl der neuen Fälle immer noch steigt, wie Bangkok, Samut Prakan, Nonthaburi, Pathum Thani, Rayong, Chonburi, Chanthaburi, Trat und Tak. Die zweite Phase wird im Juni beginnen und bis Dezember dauern, wobei weitere 61 Millionen Dosen verwendet werden.

Anutin sagte, dass Thailand während der ersten Phase nur begrenzte Vorräte an Impfstoffen haben wird, so dass die Impfungen auf kritische Fälle in der Bevölkerung und die Reduzierung der Sterblichkeitsrate ausgerichtet sein werden.

Die ersten Gruppen, die geimpft werden sollen, sind medizinisches und öffentliches Gesundheitspersonal, Menschen mit chronischen Erkrankungen wie schweren Atemwegserkrankungen, Menschen mit Herzerkrankungen, Nierenversagen, Schlaganfall, Menschen, die sich einer Chemo-Therapie unterziehen, Diabetiker und krankhaft Übergewichtige. Impfstoffe sollen weiter an Industriearbeiter, Beschäftigte im Tourismus und Vielreisende verteilt werden.