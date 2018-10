Von: Redaktion DER FARANG | 12.10.18

BANGKOK: Hunde- und Katzenhalter sollen künftig ihre Haustiere für 450 Baht registrieren lassen.

Laut dem Junta-Sprecher Sansern Kaewkamnerd hat das Kabinett am Mittwoch ein Gesetz verabschiedet, nach dem Besitzer von Haustieren 450 Baht zahlen müssen, um Hunde und Katzen registrieren zu lassen. Er sagte nicht, wann das Gesetz in Kraft treten wird. "Es gibt derzeit kein Gesetz, das die Besitzer verpflichtet, ihre Haustiere anzumelden. Dieser Mangel an Kontrolle führt zu mangelnder Sorgfalt, etwa dass Haustiere verhungern oder von Autos überfahren werden“, betonte Sansern. Er sagte weiter, die 450 Baht würden aus einer Registrierungsgebühr von 50 Baht, einem Logbuch des Haustieres für 100 Baht und einem Identifikationsgegenstand von 300 Baht bestehen. Wer seine Tiere nicht anmeldet, soll mit einer Geldstrafe bis zu 25.000 Baht bestraft werden. Das Gesetz bezieht sich laut „Khao Sod“ zunächst nur auf Hunde und Katzen, um die Zahl verlassener Haustiere zu reduzieren. Das Aussetzen führt zur Verbreitung von Infektionskrankheiten, die auf den Menschen übertragen werden können. Nach einem Bericht der „Bangkok Post“ will Landwirtschaftsminister Grisada Boonrach nach heftigen Protesten das Gesetz zurückziehen. Er kündigt öffentliche Anhörungen an, bevor das Gesetz endgültig vom Kabinett verabschiedet wird.