Von: Björn Jahner | 24.09.20

Pattayas St. Nikolaus Church an der Sukhumvit Road. Foto: Deutschsprachige Katholische Gemeinde St. Marien in Bangkok/Thailand

PATTAYA: Aus terminlichen Gründen musste Pfarrer Jörg Dunsbach von der Deutschsprachige Katholischen Gemeinde St. Marien in Bangkok leider den anstehenden Gottesdienst in Pattaya am 03. Oktober 2020 um eine Woche verschieben.

Der katholische Gottesdienst in der St. Nikolaus Catholic Church an der Sukhumvit Road in Pattaya (Standort auf Google Maps) wird am Samstag, 10. Oktober um 11.00 Uhr nachgeholt. Weitere Informationen finden Sie hier.