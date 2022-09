Von: Björn Jahner | 07.09.22

BANGKOK: Die deutschsprachige katholische Gemeinde hat einen neuen Pfarrer: Pater Andreas.

Pater Andreas ist seit dem 1. September 2022 der neue Pfarrer der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. Marien in Bangkok/ Thailand und übernimmt für die nächsten Jahre die Seelsorge in Thailand, Kambodscha, Laos und Myanmar.

Ab sofort werden auch wieder wöchentliche Messfeiern in deutscher Sprache um 11.00 Uhr in der Saint Don Bosco Church (Karte) in Bangkok statt und ab Oktober – wenn die Schwalben zurückkehren – einmal im Monat in St. Nikolaus Church in Pattaya.

Mehr erfahren Sie bei der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. Marien in Bangkok/ Thailand.