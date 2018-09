Von: Michael Lenz | 09.09.18



JAKARTA: Nach Protesten katholischer Aktivisten hat Indonesiens Regierung den Bau von Hotels auf Inseln vorerst gestoppt, auf denen die seltenen Komodowarane vorkommen. Die Komodowarane, die größten Echsen der Welt, leben auf den Kleinen Sundinseln.

Diese gehören zu Ost-Nusa Tenggara, Indonesiens einziger Provinz mit einer mehrheitlich christlichen Bevölkerung. Der Bau der Hotels auf den als Naturschutzparks deklarierten Inseln werde den Bestand der Komodowarane gefährden, betonten die Katholiken in ihrer Eingabe an die Regierung Indone­siens. Die Komodowarane sind die größte Touristenattraktion der Kleinen Sundainseln. Die Naturschutzorganisation IUCN stuft die bis zu drei Meter langen und 70 Kilo schweren Echsen in der Roten Liste als gefährdet ein.