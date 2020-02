Von: Redaktion DER FARANG | 08.02.20

THAILAND: Wegen der anhaltenden Dürre hat das Department of Disaster Prevention and Mitigation in der Zeit vom 17. Oktober bis 6. Februar 116 Bezirke zu Katastrophenzonen erklärt. Dadurch ist die Regierung verpflichtet, den Bezirken bzw. der Bevölkerung Unterstützung zu gewähren.

Die Katastrophengebiete lagen in 20 Provinzen: Chiang Rai, Phayao, Nan, Uttaradit, Sukhothai, Phetchabun, Nong Khai, Bueng Kan, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Kalasin, Maha Sarakham, Nakhon Ratchasima, Buriram, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chai Nat, Suphan Buri, Kanchanaburi und Chachoengsao. Das National Disaster Prevention and Mitigation Command Center hat jede Provinz angewiesen, verschiedene Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung schwerwiegender Dürren zu ergreifen, einschließlich der Wassererhebung und des Wasserverbrauchsmanagements.