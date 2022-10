AYUTTHAYA: In der Provinz Ayutthaya in der Zentralebene des Landes wurde eine Katastrophenhilfe gestartet, nachdem der überlaufende Fluss Noi in der Nacht zum Montag eine Straße zerstört und drei Bezirke überflutet hatte. Ein Abschnitt der Uferstraße entlang des Jao-Jed-Bang-Yihon-Kanals im Bezirk Sena stürzte ein, als ein Hochwasserstrom in die Bezirke Sena, Bang Sai und Lad Bua Luang floss.

Die starke Strömung unterspülte das Erdreich und brachte die Straße zum Einsturz, informierte Nopporn Lorliam, Dorfvorsteher von Moo 7 im Tambon Rang Jorake, wo sich die Straße befindet, die Presse.

Nach Aussage des Dorf-Oberhauptes gelang den betroffenen Anwohnern glücklicherweise die rechtzeitige Evakuierung ihrer Fahrzeuge, bevor die Straße zusammenbrach.

Mitarbeiter der Elektrizitätsbehörde der Provinz reagierten schnell und schalteten die Strommasten in den überfluteten Gebieten ab. Mit der Maßnahme sollen die betroffenen Anwohner vor Stromschlägen geschützt werden. Khun Nopporn führte fort, dass das Wasser auch Teile der Tambons Rang Jorake, Bang Pho und Sena im Bezirk Sena sowie Jao Jed und andere Tambons in den Bezirken Bang Sai und Lad Bua Luang überflutet hatte.

Das Hochwasser drang auch in das Sena-Krankenhaus ein, das sich in der Nähe des Kanals befindet. Am Dienstag führte Ayutthayas Gouverneur Niwat Rungsakhon ein Rettungsteam an, das aus dem Chef des Bezirks Sena, dem Leiter des örtlichen Royal Irrigation Department (RID) für schwere Maschinen und anderen Beamten bestand.



Gouverneur Niwat sagte, seine Verwaltung arbeite eng mit dem RID zusammen, damit beide Behörden die Hochwasserkrise so schnell wie möglich behoben werden kann. Er fügte hinzu dass 90 Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus dem Fluss in den Kanal strömten.

Am Sonntag berichteten die Behörden, dass 14 der 16 Bezirke Ayutthayas weiterhin überflutet sind.