JAKARTA: Die Weltbank gibt Indonesien eine Darlehenszusage in Höhe von bis zu einer Milliarde US-Dollar für den Wiederaufbau der beiden von Erdbeben und Tsunami betroffenen Inseln Lombok und Sulawesi.

Indonesien ist eine der von Naturkatastrophen von Erdbeben über Tsunami bis zu Vulkanausbrüchen am stärks­ten betroffenen Regionen der Welt. Allein in den vergangenen drei Jahren hätten die Schäden durch Naturkatastrophen bei jährlich 1,5 Milliarden US-Dollar gelegen, sagte Indonesiens Vizepräsident Yussuf Kalla Mitte Oktober auf der Konferenz von Weltbank und Internationalem Währungsfonds auf Bali. Ohne finanzielle internationale Hilfe, so Kalla, sei Indonesien nicht mehr in der Lage, den Wiederaufbau von Katastrophengebieten zu bewältigen. Erdrutsche, Hochwasser, Wolkenbrüche, Erdbeben, Tsunamis und Vulkan­ausbrüche gehören zum Alltag der aus 17.000 Inseln bestehenden Republik Indonesien, das im tektonisch sehr aktiven „Pazifischen Feuerring“ liegt.