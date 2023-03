MAE HONG SON: Das Zentrum für die Bekämpfung der Luftverschmutzung teilte mit, dass am Montagmorgen (13. März 2023) um 07.00 Uhr in der Provinz Mae Hong Son im Norden des Landes die PM.2.5-Konzentration, d.h. die Konzentration winziger Partikel, die die Lungen auf gefährliche Weise verstopfen können, 224 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) überschritten hat.

Zu den Provinzen, in denen sich die Luftverschmutzung verschlechtert hat, gehören der Großraum Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai, Nan, Mae Hong Son, Phayao, Lamphun, Lampang, Phrae, Uttaradit, Sukhothai, Tak, Kamphaeng Phet, Phichit, Phetchabun, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Sing Buri, Lop Buri, Saraburi, Ang Thong, Prachinburi, Sakaeo, Nong Khai, Loei, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima und Buriram.

Das Zentrum nannte folgende Einzelheiten:

In der nördlichen Region wurde der in Thailand geltende Grenzwert – 50 µg/m³ – meist überschritten, mit Messwerten zwischen 58 und 224 µg/m³.

wurde der in Thailand geltende Grenzwert – 50 µg/m³ – meist überschritten, mit Messwerten zwischen 58 und 224 µg/m³. Im Nordosten wurde der Grenzwert in fünf Gebieten überschritten, gemessen mit 28 bis 81 µg/m³.

wurde der Grenzwert in fünf Gebieten überschritten, gemessen mit 28 bis 81 µg/m³. Die Regionen Zentral- und West-Thailand überschritten den Grenzwert in fünf Gebieten mit Messwerten von 28 bis 64 µg/m³.

überschritten den Grenzwert in fünf Gebieten mit Messwerten von 28 bis 64 µg/m³. In der östlichen Region wurde der Grenzwert in zwei Gebieten überschritten (29 bis 58 µg/m³).

wurde der Grenzwert in zwei Gebieten überschritten (29 bis 58 µg/m³). Südliche Region: insgesamt gutes Bild, gemessen bei 15 bis 37 µg/m³.

insgesamt gutes Bild, gemessen bei 15 bis 37 µg/m³. Großraum Bangkok, gemessen an den Messstationen der Civil Service Commission und der Bangkok Metropolitan Administration: Überschreitung der Norm in einem Gebiet mit einem Bereich von 28 bis 55 µg/m³.

Nach Angaben des Instituts für Innenraumlufthygiene (Indoor Air Hygiene Institute) wird PM2,5 zur Beschreibung von Schadstoffwerten sowohl im Freien als auch in Innenräumen verwendet, wobei die gesundheitlichen Auswirkungen der Exposition die Menge an PM2,5 über einen Zeitraum von 24 Stunden berücksichtigen.

Die meisten Studien deuten darauf hin, dass ein PM2,5-Wert von 12 μg/m3 oder weniger als gesund gilt und nur ein geringes oder gar kein Risiko darstellt. Steigt der Wert während eines 24-Stunden-Zeitraums auf oder über 35 μg/m3, gilt die Luft als ungesund und kann bei Menschen mit bestehenden Atemproblemen wie Asthma Probleme verursachen. Eine längere Exposition gegenüber Werten über 50 μg/m3 kann zu ernsthaften Gesundheitsproblemen und vorzeitiger Sterblichkeit führen.

Die Vorhersage des Amts für Umweltschutz für den Zeitraum vom 14. bis 20. März 2023 besagt, dass sich die schlechte Luftqualität in Bangkok ab dem 16. März 2023 allmählich verbessern wird, da ein Südwind weht. Allerdings müssen die Bewohner am Dienstag und Mittwoch (14.–15. Mrz.) vorsichtig sein, da die ganze Hauptstadt mit Staubpartikeln bedeckt sein wird.

In den 17 nördlichen Provinzen ist vom 14. bis 16. März 2023 mit einer hohen Feinstaubbelastung zu rechnen, sowohl in den oberen als auch in den unteren Zonen. Allerdings besteht am Montag sowohl im Norden als auch in Bangkok die Chance auf etwas Regen.

Laut IQAir, einem Schweizer Technologieunternehmen für Luftqualität, das AirVisual, eine Echtzeit-Informationsplattform zur Luftqualität, betreibt, hatte Chiang Mai am Montag (13. Mrz. 2023) um 11.25 Uhr mit 157 US AQI die neuntschlechteste Luftqualität der Welt, während Bangkok mit 115 US AQI an 16. Stelle stand.