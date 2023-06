Katars Fußball-Verband wehrt sich gegen Rassismus-Vorwürfe

Von: Redaktion (dpa) | 21.06.23

RITZING: Der Fußballverband von Katar hat sich erneut zum Abbruch des Testspiels gegen Neuseeland geäußert, nun aber konkret zu den Rassismus-Vorwürfen Stellung bezogen. Demnach bestätigte Katars Nationalspieler Yusuf Abdurisag einen Wortwechsel mit einem Gegenspieler kurz vor der Pause «in der Hitze des Moments», wie es in einer Mitteilung am Dienstag via Twitter hieß.

Abdurisag habe aber betont, keine rassistische oder diskriminierende Sprache benutzt oder gegen einen Gegenspieler gerichtet zu haben. Im Gegenteil, hieß es, Abdurisag habe betont, dass er während des Spiels rassistisch beleidigt worden sei.

Verbandschef Jassim bin Rashid Al Buenain sicherte Abdurisag zudem die Rückendeckung aller im Verband zu und «verurteilte entschieden» die ungerechtfertigte Aufmerksamkeit, die dem Spieler in den vergangenen 24 Stunden gegolten habe.

Die Neuseeländer waren am Montag nach der Pause nicht mehr aus der Kabine gekommen. Das Spiel im österreichischen Ritzing war daraufhin abgebrochen worden. Schilderungen der Neuseeländer zufolge soll Michael Boxall beschimpft worden sein. Obwohl Teamkollegen den Vorfall dem Schiedsrichter gemeldet hätten, habe dieser keine Maßnahmen ergriffen, hieß es.

Der österreichische Schiedsrichter Manuel Schüttengruber gab an, die angebliche Beschimpfung nicht bemerkt zu haben, diese sei auf dem Platz auch kein Thema gewesen. Erst in der Pause sei er von den Neuseeländern informiert worden, dass diese nicht mehr auflaufen wollen.