Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.20

BANGKOK: Seit Sonntag um 17 Uhr hat die Kasikorn Bank (KBank) alle Wechselschalter landesweit geschlossen.

Das Finanzinstitut begründet diesen Schritt mit dem Covid-19-Virus. Es gibt keine zeitliche Begrenzung für die Schließung. Darüber hinaus wurden alle Mitarbeiter, die an den Wechselschaltern gearbeitet haben, zu einer 14-tägigen Quarantäne zu Hause verpflichtet, berichtet „77kaoded“. In einer Erklärung der KBank heißt es weiter, das Gesundheitsministerium, die Bank von Thailand, die Flughafenbehörde und das Duty-Free-Unternehmen King Power seien über die Entscheidung informiert worden. In der letzten Woche hatte Kasikorn ihre Filiale in Laem Chabang in der Provinz Chonburi für 14 Tage geschlossen, nachdem ein mit dem neuartigen Coronavirus infizierter Italiener die Bank aufgesucht hatte.