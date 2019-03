Von: Redaktion DER FARANG | 13.03.19

PATTAYA: Bei einer Kollision mit einem Pick-up verlor ein Tourist aus Kasachstan sein rechtes Bein.

Sanitäter der Stiftung Sawang Boriboon versorgten den 58 Jahre alten Ausländer am Unfallort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Sein rechtes Bein musste aufgrund der schweren Verletzungen amputiert werden. Der 55-jährige Pick-up-Fahrer sagte aus, der Mann sei mit seinem Motorrad plötzlich in seine Fahrspur abgebogen, um von der Sukhumvit Road in die Soi Khao Talo zu fahren. Er habe nicht rechtzeitig bremsen können, sein Fahrzeug habe das Motorrad erfasst. Die Polizei untersucht den Unfall und wertet Überwachungskameras aus.