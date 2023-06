PHUKET: Auf Phuket wurde am Mittwoch (7. Juni 2023) ein Russe, 44, der Besitzer eines lokalen Restaurants ist, in einem Auto angeschossen, das vor einem Café an der Boat Avenue in Thalang geparkt war. Der Schütze, ein 49-jähriger kasachischer Staatsbürger, der nach der Tat mit einem Motorroller davonraste, wurde zwischenzeitlich von Beamten der Einwanderungsbehörde am internationalen Flughafen Phuket festgenommen.

Nach Aussage der Phuket Immigration wurde der Hauptverdächtige zwischenzeitlich an einem Ticketschalter im internationalen Terminal des internationalen Flughafens von Phuket verhaftet.

Der Verdächtige wurde seit Mittwochnachmittag von den zuständigen Behörden verfolgt, nachdem er dem Opfer angeblich viermal in die Brust geschossen hatte und vom Tatort flüchtete.

Wie durch ein Wunder überlebte das Opfer die Attacke. Er war nach dem Vorfall sogar bei Bewusstsein und in der Lage, selbständig zu gehen und zu sprechen. Er befindet sich jedoch zur Behandlung in einem lokalen Krankenhaus. Es wird vermutet, dass der mutmaßliche Täter nach dem Vorfall aus Thailand fliehen wollte. Bisher schweigt der Mann zu den Tatvorwürfen.