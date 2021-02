Von: Björn Jahner | 11.02.21

PATTAYA: In der Blue Marlin Bar in Naklua wird am Donnerstag, 11. Februar ab 18.00 Uhr eine fröhliche Karnevalsparty veranstaltet.

Geboten werden ein kleines kostenloses Buffet, Frei-B... (limitiertes Kontingent), Karnevalshits und viel gute Laune! Mehr auf Facebook.

Blue Marlin Bar, Naklua Road Soi 18 (ggü. Romeo Hotel), Pattaya-Naklua. Standort auf Google Maps.