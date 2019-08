Karen-Konflikt behindert Welterbe-Titel

Von: Björn Jahner | 02.08.19

Mana Permpoon, Leiter vom Kaeng-Krachan-Nationalpark, will den Konflikt mit den vertriebenen Karen lösen. Foto: The Nation

PRACHUAP KHIRI KHAN: Der Leiter vom Kaeng-Krachan-Nationalpark beteuert, den seit mehreren Jahren bestehenden Konflikt zwischen dem in dem Schutzgebiet heimischen Bergvolk der Karen und den Behörden lösen zu wollen, nachdem die UNESCO den Antrag des Parks zur Aufnahme in die Weltkulturerbe-Liste auf ihrem jüngsten Treffen Anfang Juli in Aserbaidschan abgelehnt hatte.

Das Komitee begründete seine Entscheidung damit, dass es die Vertreibung der Karen aus ihrem Heimatgebiet als bedenklich bewerten würde. Zwei weitere Warnungen seitens der UNESCO betrafen die gemeinsame Grenze des Parks mit Myanmar und dessen zunehmend schrumpfendes Gebiet.



Vorausgegangen war eine Petition von Angehörigen der ethnischen Minderheit im März dieses Jahres, mit der sie die UN aufforderten, ihre Entscheidung über die Aufnahme des Parks in die Weltkulturerbe-Liste so lange auszusetzen, bis die thailändischen Behörden den Konflikt um ihr Bleiberecht gelöst haben. In der Petition wiesen sie darauf hin, dass die Karen, die in den Dörfern Ban Jai Paendin und Ban Bang Kloi Bon lebten, vertrieben wurden, obwohl sie sich lange vor der Gründung des Nationalparks dort niedergelassen hatten.



Parkchef Mana Permpoon hingegen argumentiert, dass sich die Dörfer in der Wasserscheidezone des Nationalparks befanden und betont, dass den von der Umsiedelung betroffenen Menschen jetzt mit 400 Rai sogar doppelt so viel Land zur Verfügung stehen würde als zuvor (200 Rai).



Der Konflikt wird überschattet vom spurlosen Verschwinden des Bürgerrechtsaktivisten Pholachi „Billy“ Rakchongcharoen, der vor fünf Jahren von Nationalparkbeamten festgenommen worden war und seitdem nie wiedergesehen wurde. Der Kaeng-Krachan-Nationalpark erstreckt sich über Ratchaburi, Prachuap Khiri Khan und Phetchaburi und liegt an der Grenze zu Myanmar