Von: Michael Lenz | 29.09.18

YANGON/SEOUL: Kardinal Charles Bo vergleicht den Krieg der Armee von Myanmar gegen die mehrheitlich christlichen Kachin mit der Gewalt gegen die muslimischen Rohingya.

Das Leid der Rohingya sei eine „schreckliche Narbe auf dem Gewissen meines Landes“, sagte der Erzbischof von Yangon als Redner bei einer Friedenskonferenz in Seoul. Durch die Rohingyakrise werde jedoch der Krieg in Kachin übersehen. „Dörfer werden bombardiert und niedergebrannt, Frauen vergewaltigt, Kirchen zerstört und Bauern als menschliche Minenhunde und menschliche Schutzschilde benutzt“, sagte der Kardinal auf einer Friedenskonferenz in der Katholischen Universität von Korea.



Die Mehrheit der 1,7 Millionen Kachin sind Christen. Die Armee von Myanmar führt seit 2011 einen Krieg gegen die Kachin Independence Army (KIA). Mehr als 100.000 Menschen wurden durch die Kämpfe vertrieben.