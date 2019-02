Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.19

NAKHON RATCHASIMA: Zeitgleich stürmten vier Einheiten aus Polizisten und Verwaltungsbeamten am Donnerstagabend Karaokebars in den Bezirken Phra Thong Kham und Dan Khun Thod.

Daran beteiligt waren Mitarbeiter der Nicht-Regierungsorganisation „Underground Railroad“, die gegen Menschenhandel vorgeht. In der Karaoke-Bar „Lover“ wurden sieben Mädchen unter 20 Jahren und vier Mädchen unter 18 Jahren angetroffen – das jüngste war erst 15 Jahre. Eine 17-Jährige bediente einen Kunden in einem Hotelzimmer nahe der Bar. Aus der Bar „Raeng Ma Joy" wurden drei Laotinnen mitgenommen, die jünger aussahen, als das in ihren Pässen angegebene Alter. Später gab ein Mädchen zu, erst 14 Jahre alt zu sein. Sein Pass wies es als 18-Jährige aus. In der Bar „Pakjai“ arbeiteten zwei laotische Frauen, die ihr Alter mit 22 und 24 angaben.