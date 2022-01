Von: Ce-eff Krüger | 08.01.22

Nachdem ich mit meiner Herzallerliebsten in einem Thai-Restaurant zu Abend gegessen hatte, schlug sie mir vor, noch in eine Karaoke-Bar zu gehen. Ich war

einverstanden.

Der Laden war gut besucht, und es dauerte fast eine halbe Stunde, bis meine Herzallerliebste endlich das Mikrofon bekam und ihr Lied trällern konnte, ein Lied aus ihrer Heimat im Isaan.

Wir tranken, lauschten den Liedern der anderen Gäste, und dann landete das Mikrofon bei mir.

"Aber ich will gar nicht singen."

"Jetzt stell dich nicht so an, Callolo."

Okay. Ich wählte ein altes deutsches Volkslied aus, ohne zu wissen, dass Elvis Presley es zu einem Welthit gemacht hatte: "Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus" Fast alle Anwesenden sangen mit, und als ich fertig war, gab es einen Riesenapplaus.

Dann kam plötzlich eine junge Thai an unseren Tisch und fragte mich auf deutsch: "Kennen Sie das Lied Es waren zwei Königskinder?"

"Ja, das kenne ich."

"Wollen wir es zusammen singen?"

"Warum nicht?"

Sie gab mir ein zweites Mikrofon, und dann sangen wir das Lied, dessen Text vor uns auf dem Monitor lief.

Ich hatte Spaß daran, aber als der Song zu Ende war und ich mich nach Nai umsah, war sie verschwunden. Ich fand sie draußen vor der Tür. Sie stand wie ein Häufchen Elend an einen Baum gelehnt und heulte.

"Was ist denn los, Schatz?"

"Mit mir singst du nie."

"Aber du hast noch nie mit mir singen wollen."

"Weil sie jünger ist."

Ich streichelte meine Herzallerliebste, bis sie sich beruhigt hatte.

Dann sagte ich: "Komm, wir singen jetzt ein Lied

gemeinsam."

Aber dazu war sie nicht bereit.

"Aber wir könnten anfangen zu üben, Callolo."

"Und wie stellst du dir das vor?"

"Es gibt kleine Karaoke-Anlagen für Zuhause. Die sind gar nicht teuer."

Was soll ich Ihnen noch sagen? Zurzeit wird bei uns jeden Tag gesungen.

Wenn ich singe: "We are the world", dann antwortet sie: "We are the champions.

Und was dann folgt, muss ich Ihnen ja sicher nicht

erklären.