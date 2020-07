Kanzlerin Merkel präsentiert Ratspräsidentschaft im EU-Parlament

Bundeskanzlerin Angela Merkel an einer Pressekonferenz im Kanzleramt in Berlin. Foto: epa/Hayoung Jeon

BRÜSSEL: Bundeskanzlerin Angela Merkel reist am Mittwoch nach Brüssel, um dem Europaparlament das Programm der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorzustellen. Es ist ihre erste Auslandsreise seit Ausbruch der Corona-Krise.

Vor den EU-Abgeordneten hält die CDU-Politikern am Nachmittag (14.15 Uhr) eine Rede und stellt sich der Debatte. Anschließend nimmt Merkel an einem Treffen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident Charles Michel und Parlamentspräsident David Sassoli zum nächsten EU-Haushaltsplan und zum geplanten Programm zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise teil.

Der Streit über das Milliardenpaket ist der erste große Schwerpunkt der am 1. Juli gestarteten deutschen Ratspräsidentschaft. Die EU-Kommission hatte ein schuldenfinanziertes Konjunkturprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro vorgeschlagen, zusätzlich zum geplanten siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen von 1,1 Billionen Euro. Einzelheiten sind jedoch sehr umstritten. Merkel dringt auf einen Kompromiss beim EU-Gipfel am 17. und 18. Juli in Brüssel.

Die deutsche Ratspräsidentschaft dauert sechs Monate bis zum Jahresende.