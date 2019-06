Von: Björn Jahner | 28.06.19

Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) stellt eine Flotte von sechs neuen Passagier-Kanalboote in Betrieb. Foto: Facebook/Pasrijaroenboat

BANGKOK: Vor wenigen Tagen wurde ein neuer Kanalbootsservice zwischen Bang Wa (Khlong Phasi Charoen) und Tha Chang (Chao Phraya) eröffnet. Der Service kann während des sechsmonatigen Probebetriebs kostenlos genutzt werden.

Die Boote starten am Bang-Wa-Pier (nahe BTS-Station Bang Wa) und fahren über die Kanäle Phasi Charoen und Bangkok Yai bis zum Chao-Phraya-Fluss. Gestoppt wird an vier Piers: Wat Intharam, Phra Phuttha Yodfa Bridge, Rajini und Tha Chang. Die neue Linie wird täglich in zwei zeitlichen Intervallen bedient: alle 30 Minuten von 6 bis 9 Uhr und alle 60 Minuten von 9 bis 19 Uhr. Insgesamt sollen vier Linien auf den Khlongs von staatlichen Bootsunternehmen betrieben werden. Dazu gehört die Route zwischen dem Bang-Wa-Pier und Tha-Chang-Pier, die Route zwischen dem Hua-Lampong-Pier und Wat-Devarajakunchorn-Pier, die Route zwischen dem Wat-Sri-Boonruang-Pier und Paseo Pier und die Route zwischen dem Bang-Wa-Pier und Wat-Kamphaeng-Pier.