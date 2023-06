Von: Björn Jahner | 12.06.23

SARABURI: Die Königliche Bewässerungsbehörde hat Pläne für den Bau eines neuen Kanals angekündigt, der den Pasak-Fluss mit dem Golf von Thailand verbinden soll. Das Hauptziel dieses Projekts besteht darin, die Häufigkeit von Überschwemmungen in den zentralen Ebenen während der Regenzeit zu verringern und den Wassermangel während der Trockenzeit zu bekämpfen.

Der 135 Kilometer lange Kanal wird im Tambon Roeng Rang im Bezirk Sao Hai in Saraburi beginnen und im Tambon Song Khlong im Bezirk Bang Pakong in Chachoengsao enden. Dabei wird er insgesamt 38 Tambons und 11 Bezirke in Saraburi, Ayutthaya, Nakhon Nayok, Samut Prakan und Chachoengsao durchqueren. Die Umsetzung des Projekts wird in zwei Phasen erfolgen, wie von der „Bangkok Post“ berichtet.

In der ersten Phase wird ein 54,5 Kilometer langer Kanal von Bang Nam Prieo bis zum Bezirk Bang Pakong in Chachoengsao gegraben. Anschließend wird der Kanal bis zum Klong Raphi Phat in Ayutthaya verlängert. Nach Fertigstellung wird die Entwässerungskapazität der Region voraussichtlich auf 600 Kubikmeter Wasser pro Sekunde erhöht werden. Diese erhöhte Kapazität wird dazu beitragen, Überschwemmungen zu reduzieren, die durch Abflüsse aus den Flüssen Pasak und Chao Phraya sowie den angrenzenden Kanälen verursacht werden.

Neben dem Hochwasserschutz wird der Kanal auch als Wasserspeicher mit einer geschätzten Kapazität von etwa 57,4 Millionen Kubikmetern dienen. Der 10 Meter breite Kanal wird von Straßen auf beiden Seiten begleitet, um die Zugänglichkeit und die Infrastruktur zu unterstützen.

Dieses ambitionierte Projekt der Königlichen Bewässerungsbehörde zielt darauf ab, das dringende Problem von Überschwemmungen und Wasserknappheit in der Zentralebene zu lösen, die Lebensqualität der Bewohner zu verbessern und die nachhaltige Entwicklung der Region zu fördern.

Aktuelle Berichte zeigen, dass schwere Wetterbedingungen wie Dürren und Überschwemmungen der thailändischen Wirtschaft potenzielle Verluste von bis zu 36 Milliarden Baht bescheren können. Der thailändische Industrieverband hat sich verpflichtet, effektive Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen dieses dringenden Problems zu bekämpfen und abzumildern.