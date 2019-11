Von: Björn Jahner | 13.11.19

PATTAYA: Mit einem Durchlasskanal und weiteren Abflussbereichen zur See rund um den Lan-Pho-Park in Naklua will die Stadtverwaltung gegen Überschwemmungen im hohen Norden der Stadt vorgehen.

Für die Ausführung der Bauarbeiten wurde das Unternehmen Boonkitthana Part., Ltd. beauftragt, das ein Kanalsystem entlang der Sawangfah Road bis zum Meer installiert. Um sicherzustellen, dass das Endergebnis so effektiv wie möglich ist und um die Beeinträchtigungen für Pendler, Unternehmen sowie Anwohner so niedrig wie möglich zu halten, inspizierte Pattayas Vizebürgermeister Banlue Kullavanijaya das betroffene Gebiet persönlich und ließ eine Umfrage durchführen, um die betroffenen Bürger in die Problemlösung einzubeziehen. Die Arbeiten sollen im März 2020 abgeschlossen sein.