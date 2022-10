Von: Björn Jahner | 19.10.22

BANGKOK: Ein 37-jähriger Kanadier, der auf belebten Straßen in der Innenstadt Bangkoks auf Rollerblades unterwegs war und später von der Polizei mit einem Bußgeld belegt wurde, gab an, er habe nur die Stadt besichtigen wollen, während er sich sportlich betätigte.

Das TikTok-Video von Jordan Joseph McIver, der auf Rollerblades von Nana nach On Nut fuhr, wurde am 14. Oktober 2022 in den sozialen Medien geteilt.

Das Video gab besorgten Bürgern Anlass zur Sorge, dass er von einem Fahrzeug angefahren oder in einen Verkehrsunfall verwickelt werden könnte.

Oberstleutnant Nimit Nuponthong, Leiter des Polizeireviers Lumpini, beauftragte ein Ermittlungsteam damit, den Rollerblader aufzuspüren, und die Aufnahmen der Sicherheitskameras zeigten, dass er sich in einer Wohnanlage im Bezirk Lumpini aufhielt.

Der Kanadier wurde später auf das Polizeirevier Lumpini vorgeladen, wo er zugab, dass er in dem Video zu sehen ist. Er sagte jedoch, er habe nur während einer Besichtigungstour Sport treiben wollen, und fügte hinzu, er habe nicht gewusst, dass er gegen thailändisches Recht verstoßen habe.

Die Beamten klagten ihn wegen Verkehrsbehinderung sowie Gefährdung der Verkehrssicherheit an und verhängten eine Geldstrafe von 1.000 Baht.