Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.18

PHUKET: Eine kanadische Urlauberin stürzte beim Elefantenritt aus dem Sattel und wurde vom Dickhäuer mit dem Rüssel auf ein Bein geschlagen.

Das Unglück ereignete sich in einem Elefantencamp in der Nähe des Nark Kerd Hill in Chalong. Sanitäter brachten die 38-jährige Frau mit Verletzungen am linken Bein in das Bangkok Hospital Phuket. Der Mahout des Dickhäuters namens „Plai Benz“ berichtete der Polizei, die Frau und ihr männlicher Begleiter hätten auf dem Rücken des Elefanten Platz genommen. Als sich das tonnenschwere Tier beim Ritt nach einer Ananas streckte, verlor die Touristin das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Sie hatte sich nicht festgehalten, weil sie Fotos machte. Der Elefant schlug in Panik mit dem Rüssel auf das linke Bein der Frau. Das Management des Elefantencamps hat angekündigt, die Ausgaben für die Behandlung der Frau im Krankenhaus zu übernehmen..