Von: Redaktion DER FARANG | 30.03.19

BANGKOK: Eine seit Donnerstag vermisste Kanadierin verbrachte 12 Stunden in einem Aircon-Schacht eines Hotels an der Silom Road.

Die 76-Jährige, die an Alzheimer leidet, wurde am Donnerstagabend nach ihrem Check-in von ihrem 81 Jahre alten Ehemann aus ihrem Hotelzimmer vermisst. Polizei und Sanitäter von Bang Rak untersuchten die Videoüberwachung und stellten fest, dass die Frau in einem abgedunkelten Bereich des Hotels drei Meter tief in einen Luftklappenschacht gefallen war. „Daily News“ berichtete, anfangs sollte die Ausländerin an einem Seil hochgezogen werden. Doch der Versuch scheiterte. Schlussendlich musste eine Wand niedergerissen werden, um die Kanadierin zu befreien. Das dauerte insgesamt drei Stunden. Nach ihrer Rettung wurde sie in das Chulalongkorn Hospital gebracht.