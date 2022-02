Kanadier wurde in einer Poolvilla in Phuket erschossen

PHUKET: Ein Kanadier wurde Freitagnacht (4. Februar) in einer Poolvilla in Chalong erschossen. Der Ausländer erlitt nach Aussage der Polizei etwa 10 Schusswunden.

Die Polizei von Chalong wurde heute am Samstag in den Morgenstunden (5. Februar) über den Leichenfund in einer Pool-Villa in der Nähe von Rawai Beach an der Wiset Road im Unterbezirk Rawai informiert.

Der Tote wurde später als 31-jähriger Kanadier identifiziert wurde. An seinem Körper wurden etwa zehn Einschusswunden gefunden. Mehr als zehn Patronen wurden am Tatort gefunden.

Überwachungsaufnahmen zeigen, dass der Kanadier gegen 22.30 Uhr einen brandneuen MG vor der Villa geparkt hat. In der Nähe versteckten sich zwei Verdächtige, die offenbar dem Opfer auflauerten. Einer der Verdächtigen, der sich in der Nähe eines Gebüschs versteckt hatte, sprang heraus und feuerte sofort mehrere Schüsse auf den Kanadier ab, der daraufhin zu Boden fiel. Die beiden Männer, deren Alter und Nationalität nicht sofort klar waren, machten sich dann aus dem Staub.

Eine Haushälterin, die am Samstag (5. Februar) um 6.30 Uhr zum Reinigen in die Poolvilla kam, entdeckte die Leiche und rief die Polizei.

Die Polizei der Region 8 hat die Fahndung nach den Verdächtigen aufgenommen.