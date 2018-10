BANGKOK: Ein Kanadier wurde festgenommen, weil er Studenten für 150.000 Baht gut bezahlte Scheinlehrstellen im Ausland verkauft hatte.

Laut Oberst Arun Wachirasrisukanya, Superintendent der Abteilung für Verbrechensbekämpfung, verhafteten Beamte den 37-Jährigen am Mittwoch im 18. Stock des Amarin Plaza-Gebäudes im Bezirk Pathumwan. Bei der Polizei waren von mehreren Studenten Beschwerden eingegangen. Einem hatte der Kanadier eine Lehre im Pittsburgh Marriott Hotel in Pennsylvania angeboten. Nachdem er die 150.000 Baht bezahlt hatte, sah er den Ausländer nicht wieder. Ein anderer Student beschwerte sich, dass er den gleichen Betrag für eine Ausbildung in einem thailändischen Restaurant in Miami bei einem Lohn von 8 US-Dollar pro Stunde bezahlt hat. Einen Monat nach der Zahlung konnte er die Firma des Ausländers nicht mehr kontaktieren. Dieser hatte in der Provinz Chiang Mai das Unternehmen Work West (Thailand) Co. gegründet und einen Thai als Manager eingestellt. Das Büro ist seit längerem geschlossen. Der Kanadier sagte der Polizei, sein thailändischer Manager habe die Studenten betrogen.