Kanadier stirbt bei Motorradunfall

Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.19

PATTAYA: Beim Zusammenprall mit einer schweren Maschine ist am Freitagmorgen ein kanadischer Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Zeugen berichten, der Fahrer des schweren Motorrades habe die Pattaya Klang Road bei hohem Tempo befahren. In Höhe des Supermarkts Foodland habe der Ausländer auf seinem Motorrad die Fahrbahn überqueren wollen. Der 51-jährige Kanadier wurde schwer verletzt und lag bewusstlos auf der Straße. Sanitäter leiteten eine Wiederbelebung ein und brachten den Mann in das Pattaya City Hospital. Dort wurde er später für tot erklärt. Der 25 Jahre alte Fahrer des schweren Motorrades erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und liegt im Memorial Hospital. Die Polizei wertet Überwachungskameras aus, um so den Unfallhergang zu ermitteln.