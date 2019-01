Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.19

ARANYAPRATHET: Ein von der Immigration festgenommener Kanadier sagte den Beamten, er habe sich durch ein Loch in einem Grenzzaun nach Thailand geschlichen.

Verhaftet wurde der 67-Jährige, als er nach Kambodscha zurückkehren wollte und es in seinem Pass keinen Einreisestempel gab. Der Rentner erzählte eine verworrene Geschichte. Er will am Markt Rong Kleua in Poi Pet durch ein Loch im Zaun gestiegen sein. Einem kambodschanischen Agenten habe er 5.000 Baht für einen thailändischen Einreisestempel gezahlt. Der Agent nahm den Pass und sagte später, er könne jetzt Kambodscha verlassen. Der Kanadier will nicht gewusst haben, dass es in seinem Reisepass einen solchen Stempel nicht gab.