Von: Redaktion DER FARANG | 02.08.19

PATTAYA: Ein Kanadier fuhr mit seinem Jet Ski Amok und konnte erst nach einer Verfolgungsjagd im Yachthafen Ocean Marina festgenommen werden.

Zuvor hatte der 45-Jährige mit seinem lärmenden Fahrzeug Touristen am Hafen Bali Hai und in der Bucht von Pattaya genervt, später ebenso Urlauber auf der Pattaya vorgelagerten Insel Larn, als er von Mitarbeitern des Hafens verfolgt wurde. Vor der Koh Lam kam er Badegästen gefährlich nahe. Und er raste weiter nach Jomtien, die Verfolger im Nacken. Letztlich endete die Fahrt in der Ocean Marina. Bei der Vernehmung durch die Touristenpolizei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um jenen Kanadier handelte, der vor Wochen seine thailändischen Nachbarn mit einer Machete bedroht hatte.