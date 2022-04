Kampfsimulation mit Drohnen und Robotern bei Wettbewerb

Von: Redaktion (dpa) | 05.04.22

TEL AVIV: Kampfsituationen mit Robotern und Drohnen in dicht besiedelten Wohngebieten: 20 internationale Start-ups simulieren dies bei einem Wettbewerb in Israel. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Verteidigungsministerien Israels und der USA sowie dem Merage-Institut, das sich für Wirtschaftsbeziehungen beider Länder einsetzt.

Dabei geht es darum, «Robotertechnik und Künstliche Intelligenz bei Einsätzen in Innenräumen zu bewerten», wie Oberst Ryan von der Abteilung Forschung und Entwicklung des israelischen Verteidigungsministeriums am Dienstag im Gespräch mit Journalisten sagte. Ziel sei ein Einsatz von Robotern und Drohnen innerhalb von Gebäuden, um das Risiko für die Soldaten und sogenannte Kollateralschäden zu verringern.

Der dreitägige Wettbewerb MoSAIC in Jerucham in Israels Süden endet am Mittwoch, am Donnerstag sollen die Sieger gekürt werden.

Adam Tarsi vom US-Verteidigungsministerium betonte, es handele sich um Prototypen, deren Entwicklung zu fertigen Produkten noch Jahre dauern könne. Aufgaben der Drohnen und Roboter sind unter anderem, Hindernisse wie Türen, Treppen, Vorhänge und Schutt zu überwinden. «Wir haben ein Gebäude im Süden genommen - eine Schule -, in das die Roboter klettern müssen, sie kommen in einen Raum mit vielen Hindernissen», sagte der israelische Oberst.

Bei einer der Technologien gehe es darum, «durch die Wand zu sehen»: Anwender außerhalb eines Gebäudes könnten so prüfen, ob sich Menschen darin aufhielten und ob diese bewaffnet seien. Bei dem Wettbewerb geht es vor allem um Mobilität, die Roboter könnten aber in Zukunft den Angaben zufolge auch bewaffnet werden.

Die Sieger sollen finanzielle Mittel zur weiteren Entwicklung ihrer Produkte und Kontakte mit israelischen und US-Repräsentanten erhalten sowie in ein Start-up-Förderprogramm aufgenommen werden.